AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? (AÖF yaz okulu sınav tarihi 2025)

Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) öğrenim gören binlerce öğrenci, yaz döneminde eksik ya da başarısız oldukları dersleri tamamlamak için yaz okulu sürecine hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen AÖF programlarında, 2025 yaz okulu sınav takvimi öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? (AÖF yaz okulu sınav tarihi 2025) - 1

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz dönemi final sınavları ardından gözler yaz okulu takvimine çevrildi. Her yıl Temmuz sonunda gerçekleştirilen yaz okulu sınavları, hem mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için bir fırsat sunuyor hem de genel başarı ortalamasını yükseltmek isteyenler için önemli bir imkân sağlıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak resmi açıklama ile yaz okulu sınav tarihi ve başvuru süreci netlik kazanacak.

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? (AÖF yaz okulu sınav tarihi 2025) - 2

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesindeki öğrenciler, 2024–2025 akademik yılı yaz okulu dönemine ilişkin önemli tarihleri bekliyor. Üniversite tarafından açıklanan takvimde dikkat çeken ayrıntılar şöyle:

Yaz okulu ders kayıtları 30 Haziran – 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilecek. Kayıt süreci ardından yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Türkiye genelindeki belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? (AÖF yaz okulu sınav tarihi 2025) - 3

RESMİ AÇIKLAMALARA DİKKAT

Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takvimi ve duyurularına göre, yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler bu tarihler arasında ders seçimi ve kayıt ücretini tamamlamalı; sınav günü ise geç kalmadan sınav merkezlerinde hazır bulunmalı.



AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? (AÖF yaz okulu sınav tarihi 2025) - 4

AÖF öğrencileri için önemli bir telafi fırsatı sunan bu süreçte, kayıt ve sınav tarihlerini kaçırıp mağdur olmamak için resmi Anadolu Üniversitesi duyuruları yakından takip edilmeli. Sınav merkezleri ve sınav giriş belgeleriyle ilgili bilgiler de yayınlandıkça öğrencilerle paylaşılacak.

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