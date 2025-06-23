AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? (AÖF yaz okulu sınav tarihi 2025)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz dönemi final sınavları ardından gözler yaz okulu takvimine çevrildi. Her yıl Temmuz sonunda gerçekleştirilen yaz okulu sınavları, hem mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için bir fırsat sunuyor hem de genel başarı ortalamasını yükseltmek isteyenler için önemli bir imkân sağlıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak resmi açıklama ile yaz okulu sınav tarihi ve başvuru süreci netlik kazanacak.