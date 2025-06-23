AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? (AÖF yaz okulu sınav tarihi 2025)
Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) öğrenim gören binlerce öğrenci, yaz döneminde eksik ya da başarısız oldukları dersleri tamamlamak için yaz okulu sürecine hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen AÖF programlarında, 2025 yaz okulu sınav takvimi öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz dönemi final sınavları ardından gözler yaz okulu takvimine çevrildi. Her yıl Temmuz sonunda gerçekleştirilen yaz okulu sınavları, hem mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için bir fırsat sunuyor hem de genel başarı ortalamasını yükseltmek isteyenler için önemli bir imkân sağlıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak resmi açıklama ile yaz okulu sınav tarihi ve başvuru süreci netlik kazanacak.