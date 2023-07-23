AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mi olacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için kayıtlar 3-7 Temmuz tarihlerinde alınmıştı. Söz konusu kayıtların ardından şimdi sınav takvimi gündemde. Sınavların ne zaman yapılacağı Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edildi. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF yaz okulu sınavları bu yılda yoğun katılımlı olacak. AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava katılım sağlayacak. İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi....