AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mi olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.



AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.



Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.





