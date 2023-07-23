AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için kayıtlar 3-7 Temmuz tarihlerinde alınmıştı. Söz konusu kayıtların ardından şimdi sınav takvimi gündemde. Sınavların ne zaman yapılacağı Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edildi. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mi olacak? - 1

AÖF yaz okulu sınavları bu yılda yoğun katılımlı olacak. AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava katılım sağlayacak. İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi....

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mi olacak? - 2

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.


AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mi olacak? - 3

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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