AÖF yaz okulu sınavı tarihi 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak?

2024-2025 AÖF yaz okulu kayıtlarının ne zaman alınacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre 2025 AÖF yaz okulu kayıt dönemi tarihleri belli oldu. Peki, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?