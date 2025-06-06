AÖF yaz okulu sınavı tarihi 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gözü, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz okulu ve bütünleme sınavı takvimine çevrildi. Dönem sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından düşük notlarını yaz okulunda düzeltmek isteyen öğrenciler, "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor?" ve "2025 AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
2024-2025 AÖF yaz okulu kayıtlarının ne zaman alınacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre 2025 AÖF yaz okulu kayıt dönemi tarihleri belli oldu. Peki, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?