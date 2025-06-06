AÖF yaz okulu sınavı tarihi 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gözü, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz okulu ve bütünleme sınavı takvimine çevrildi. Dönem sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından düşük notlarını yaz okulunda düzeltmek isteyen öğrenciler, "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor?" ve "2025 AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı tarihi 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak? - 1

2024-2025 AÖF yaz okulu kayıtlarının ne zaman alınacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre 2025 AÖF yaz okulu kayıt dönemi tarihleri belli oldu. Peki, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

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AÖF yaz okulu sınavı tarihi 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak? - 2

2025 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre AÖF 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıtları 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu sınavı tarihi 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak? - 3

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Öğrenciler yaz okulu sınavına ise 16 Ağustos 2025 tarihinde katılım sağlayacak.

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