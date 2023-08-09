AÖF yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2022-2023 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açtığı yaz okulunun ders etabında sona geliniyor. Yaz okulu sınavları ise şimdi açıktan üniversite eğitimi alan adayların gündeminde. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? - 1

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, öğrencileri için "Yaz Okulu" açılmıştı. Eğitimlerini alan öğrencilerin başarı durumlarını ölçmek için şimdi sınavlar gündemde. İşte, AÖF yaz okulu sınavları hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? - 2

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

Üniversite'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada "yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır." denildi.

Öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden yaz okulu sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

AÖF yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? - 3

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.


AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? - 4

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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