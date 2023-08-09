AÖF yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2022-2023 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açtığı yaz okulunun ders etabında sona geliniyor. Yaz okulu sınavları ise şimdi açıktan üniversite eğitimi alan adayların gündeminde. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, öğrencileri için "Yaz Okulu" açılmıştı. Eğitimlerini alan öğrencilerin başarı durumlarını ölçmek için şimdi sınavlar gündemde. İşte, AÖF yaz okulu sınavları hakkında bilgiler...