AÖL 1. dönem kayıt yenileme ekranı: Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖL'e kayıtlı öğrencilerin kayıt yenilemeleri, sınav katılım ücretinin yatırılması ardından yapılıyor. Akabinde öğrenciler sistem üzerinden ders seçimlerini tamamlıyor. Öğrenciler ilgili ücreti online ve bankalar aracılığı ile yatırabilir. İşte, AÖL kayıt yenileme detayları...

AÖL'de yeni eğitim ve öğretim dönemi başlıyor. Öğrenciler 1. dönem için kayıt yenileme başvurularını yapıyor. Halihazırda açık lise öğrencisi olanlar kayıt yenileme işlemleri için 400 TL sınav ücreti Ziraat, Vakıfbank, Halkbank üzerinden ödeniyor. Öğrenciler 20-21 Aralık tarihlerinde sınava katılacak. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl, ne zamana kadar yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt yenileme başvuruları 3-26 Eylül tarihleri arasında yapılıyor.

Öğrenciler kayıt yenilemelerini, sınav ücretini https://odeme.meb.gov.tr/ adresi ve ilgili bankalardan yatırarak başlatabiliyor. Ardından iş gününde sistem tarafından otomatik kayıtlar yenileniyor.

Öğrenciler kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini takip etmelidir. İşlemi gerçekleşmeyenler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat edebilir.

Yenileme yapan adaylar, okulun internet adresinde belirtilen tarihlerde öğrenci numarası ve şifresiyle sisteme girerek ders seçimi yapabilecek. Ders seçimi yapmayanların dersleri, otomatik olarak sistem tarafından tercih edilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI

Kayıt yenileme ücreti 400 TL'dir. Sınav ücreti alınmayacaklar şöyle:

- İstiklȃl Madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar,
- Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olanlar,
- Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olanlar,
- 15.07.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler
tarafından üzerine tedbir konulanlar,
- İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olanlar,
- 08.03.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olanlar,
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,
- Sağlık kurulu raporu ile en az % 40 engelli olanlar,
- Tutuklu, hükümlü veya denetimli serbestlik kapsamında olanlar ücret ödemeyecek.

