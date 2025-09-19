AÖL 1. dönem kayıt yenileme ekranı: Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖL'e kayıtlı öğrencilerin kayıt yenilemeleri, sınav katılım ücretinin yatırılması ardından yapılıyor. Akabinde öğrenciler sistem üzerinden ders seçimlerini tamamlıyor. Öğrenciler ilgili ücreti online ve bankalar aracılığı ile yatırabilir. İşte, AÖL kayıt yenileme detayları...
AÖL'de yeni eğitim ve öğretim dönemi başlıyor. Öğrenciler 1. dönem için kayıt yenileme başvurularını yapıyor. Halihazırda açık lise öğrencisi olanlar kayıt yenileme işlemleri için 400 TL sınav ücreti Ziraat, Vakıfbank, Halkbank üzerinden ödeniyor. Öğrenciler 20-21 Aralık tarihlerinde sınava katılacak. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl, ne zamana kadar yapılır?