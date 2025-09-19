AÖL 1. dönem kayıt yenileme ekranı: Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Kayıt yenileme ücreti 400 TL'dir. Sınav ücreti alınmayacaklar şöyle:



- İstiklȃl Madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar,

- Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olanlar,

- Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olanlar,

- 15.07.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler

tarafından üzerine tedbir konulanlar,

- İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olanlar,

- 08.03.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olanlar,

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

- Sağlık kurulu raporu ile en az % 40 engelli olanlar,

- Tutuklu, hükümlü veya denetimli serbestlik kapsamında olanlar ücret ödemeyecek.