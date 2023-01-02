AÖL 1. Dönem sınav sonuç duyurusu için gözler MEB'te: AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları 9 Aralık-20 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen sınavların ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.
Geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 1. Dönem sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ ekranından öğrenci girişi yaparak AÖL sınav sonucunu görüntüleyebilecek.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.