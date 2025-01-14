AÖL 1.Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.Dönem sınavları ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, MEB takviminde yayımlanan tarihte AÖL sınav sonucunu görüntüleyebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi sınavına katılan öğrencilerin gözü kulağı sonuç duyurusunda. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde tamamlanmıştı.