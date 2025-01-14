AÖL 1.Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.Dönem sınavları ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, MEB takviminde yayımlanan tarihte AÖL sınav sonucunu görüntüleyebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

AÖL 1.Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Açık Öğretim Lisesi sınavına katılan öğrencilerin gözü kulağı sonuç duyurusunda. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde tamamlanmıştı.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 1.Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihi, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav takvimiyle duyuruldu.

AÖL 1.Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

AÖL 1.Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile aşağıdaki bağlantılar üzerinden öğrenebilirler:

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

DAHA FAZLA GÖSTER