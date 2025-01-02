AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav takvimiyle duyuruldu. Yayımlanan sınav takvimie göre, AÖL 1.dönem sınav sonucu ocak ayında ilan edilecek.Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, doğru cevap sayısına göre hesaplanacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.

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AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL 1.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav takvimine göre 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL 1.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖL'ün resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerde 45 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırken, yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olması için açık öğretim ortaokulunda, Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50, açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alanlar o dersten başarılı sayılacak.

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