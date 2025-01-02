AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav takvimiyle duyuruldu. Yayımlanan sınav takvimie göre, AÖL 1.dönem sınav sonucu ocak ayında ilan edilecek.Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, doğru cevap sayısına göre hesaplanacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.