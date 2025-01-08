AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilecek?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık tarihleri arasında üç oturumda uygulandı. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, AÖL sınav sonuç duyurusu için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Yayımlanan takvimle AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi duyuruldu. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilecek?

AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? - 1

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1.dönem sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. 21 Aralık'ta başlayan Açık Öğretim Lisesi sınavları 22 Aralık tarihinde sona erdi.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? - 2

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına ilişkin sorular ve cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlandı.

AÖL 1.DÖNEM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? - 3

AÖL 1.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB 1.dönem sınav duyurusunda AÖL sonuçları için tarih bilgisine yer verilmişti. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? - 4

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak AÖL sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

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