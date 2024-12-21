AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı)
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav süreci devam ederken gözler AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranına çevrildi. Alacakları notu merak eden öğrenciler, soru - cevap duyurusunu bekliyor. Peki, AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak
1. Dönem Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi ile belli oldu. Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. Belirlenen takvime göre, AÖL ilk dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.