AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav süreci devam ederken gözler AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranına çevrildi. Alacakları notu merak eden öğrenciler, soru - cevap duyurusunu bekliyor. Peki, AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak

AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 1

1. Dönem Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi ile belli oldu. Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. Belirlenen takvime göre, AÖL ilk dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 2

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için girdiği AÖL sınavı oturumlarının ayrıntıları belli oldu. "Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Yazılı Sınav Duyurusu"nda sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verildi.

AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 3

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 4

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Ocak 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

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