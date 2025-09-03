AÖL 1. dönem sınav takvimi: Açık Öğretim Lisesi yazılı ve e-sınavı ne zaman?

AÖL 1. dönem sınav, başvuru ve sonuç tarihleri duyuruldu. Açık lise sınavlarına katılacak öğrenciler, 400 TL katılım ücretini Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden ödemeliler. Sınavlar 3 oturumda ve her bir oturumda 100 dakika süre verilecek. Her ders için 10'ar soru yöneltilecek. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Yanlış cevaplar doğruları etkilemeyecek. 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav tarihleri.