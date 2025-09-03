AÖL 1. dönem sınav takvimi: Açık Öğretim Lisesi yazılı ve e-sınavı ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 yılı 1. dönem sınav takvimi paylaşıldı. Yazılı sınavla beraber e-sınav için de süreç belli oldu. AÖL sınavına katılacak öğrenciler 3 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında sınav için yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemini tamamlamalılar. Sınav ücretini yatıran adayların sınav kayıt yenileme işlemi merkezi olarak yapılıyor. Açık lise sınavları iki günde üç oturum şeklinde düzenleniyor. Ders sayısı 9 veya daha az olanlar AÖL e-sınava katılabilir. İşte, AÖL 1. dönem sınav takvimi...
AÖL 1. dönem sınav, başvuru ve sonuç tarihleri duyuruldu. Açık lise sınavlarına katılacak öğrenciler, 400 TL katılım ücretini Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden ödemeliler. Sınavlar 3 oturumda ve her bir oturumda 100 dakika süre verilecek. Her ders için 10'ar soru yöneltilecek. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Yanlış cevaplar doğruları etkilemeyecek. 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav tarihleri.