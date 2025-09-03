AÖL 1. dönem sınav takvimi: Açık Öğretim Lisesi yazılı ve e-sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 yılı 1. dönem sınav takvimi paylaşıldı. Yazılı sınavla beraber e-sınav için de süreç belli oldu. AÖL sınavına katılacak öğrenciler 3 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında sınav için yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemini tamamlamalılar. Sınav ücretini yatıran adayların sınav kayıt yenileme işlemi merkezi olarak yapılıyor. Açık lise sınavları iki günde üç oturum şeklinde düzenleniyor. Ders sayısı 9 veya daha az olanlar AÖL e-sınava katılabilir. İşte, AÖL 1. dönem sınav takvimi...

AÖL 1. dönem sınav, başvuru ve sonuç tarihleri duyuruldu. Açık lise sınavlarına katılacak öğrenciler, 400 TL katılım ücretini Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden ödemeliler. Sınavlar 3 oturumda ve her bir oturumda 100 dakika süre verilecek. Her ders için 10'ar soru yöneltilecek. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Yanlış cevaplar doğruları etkilemeyecek. 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav tarihleri.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık ve 21 Aralık günlerinde uygulanacak.

20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te
21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da

Sınav için kayıtlar 3 Eylül - 3 Ekim arasında olacak. 400 TL sınav harcını Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ATM'leri, internet ve mobil bankacılıkları aracılığı ile ödemeleri halinde başvuru gerçekleşir.

AÇIK LİSE SINAV YERLERİ TARİHİ

AÖL 1. dönem sınavları için giriş belgeleri 15 Aralık 2025'te https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden erişime açılacak.

Sınava dair soru ve cevaplar 24 Aralık'ta paylaşılacak.

AÖL 1. dönem sınav sonuçları ise 20 Ocak 2026 tarihinde adaylara duyurulacak. İtirazlar sonuçların açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde alınır.

AÖL E-SINAV TAKVİMİ

9 ve daha az dersi olan öğrencilerin katılabildiği açık lise e-sınavı da 1-31 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav harcını yatıran adaylar, sınav randevularını 6-19 Ekim 2025 tariginde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden oluşturacak.

10 ve daha fazla dersi olanlar için randevular 20-31 Ekim'de alınacak.

Sınav giriş belgeleri 24 Kasım'da yayımlanacak. Sonuçlar 20 Ocak'ta açıklanacak.

