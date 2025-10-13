AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi 2025

Sınav giriş belgeleri e-sınava katılacak öğrenciler için 24 Kasım 2025, yazılı sınava girecek öğrenciler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak.



Sınavlara ilişkin detaylı bilgilere ve duyurulara, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Genel Müdürlüğü’nün aol.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.