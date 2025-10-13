AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi 2025
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025–2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimini resmi olarak duyurdu. Yazılı sınavlar üç oturumda yapılacak. Peki, AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları Aralık ayında tamamlanacak. Bakanlık takvimine göre, AÖL yazılı sınavları 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.