AÖL 1. dönem sınavları online mı olacak? Açık lise sınav tarihleri belli oldu
2023-2024 AÖL sınav tarihleri, yeni dönem kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan ya da ilk kez kayıt olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da merak konusu oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları online mı olacak? Açık lise sınavları ne zaman?
AÖL yeni dönem kayıtları yakın zaman önce başladı. 16 Ekim tarihine kadar sürecek olan AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından, AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Ayrıca sınavların uygulanma şekli de sorgulanıyor. İşte, AÖL 1. dönem sınavlarına dair bilgiler...