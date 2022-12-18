AÖL 1. Dönem sınavlarında son gün yaklaşıyor: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖL SINAV SONUÇ TARİH AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.