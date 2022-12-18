AÖL 1. Dönem sınavlarında son gün yaklaşıyor: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 9 Aralık'ta başlayan AÖL sınavları sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.
Geçtiğimiz yılın aynı dönemi kaynak alındığında AÖL sınav sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.