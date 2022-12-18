AÖL 1. Dönem sınavlarında son gün yaklaşıyor: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

Açık öğretim kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları 9 Aralık'tan bu yana online olarak devam ediyor. Yayınlanan takvim doğrultusunda AÖL sınavları 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59'a kadar devam edecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖL 1. Dönem sınavlarında son gün yaklaşıyor: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? - 1

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 9 Aralık'ta başlayan AÖL sınavları sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.

AÖL 1. Dönem sınavlarında son gün yaklaşıyor: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? - 2

AÖL SINAV SONUÇ TARİH AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL 1. Dönem sınavlarında son gün yaklaşıyor: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? - 3

Geçtiğimiz yılın aynı dönemi kaynak alındığında AÖL sınav sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

AÖL 1. Dönem sınavlarında son gün yaklaşıyor: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? - 4

Açıköğretim Lisesi sınavında toplu kopya

11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.

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