AÖL 1.dönem sınavlarının takvimi belli oldu (AÖL 1.dönem sınav tarihi)

2025-2026 eğitim-öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları tarihleri netleşti. Takvim kapsamında AÖL 1. dönem yazılı sınavları aralık ayında gerçekleşecek.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavları takvimi belli oldu. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2  (iki)  oturum,  açık öğretim liseleri sınavları ise 3  (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecekt. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

SINAV SORULARININ YAYIMLANACAĞI TARİH

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

