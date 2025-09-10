AÖL 1.dönem sınavlarının takvimi belli oldu (AÖL 1.dönem sınav tarihi)
2025-2026 eğitim-öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları tarihleri netleşti. Takvim kapsamında AÖL 1. dönem yazılı sınavları aralık ayında gerçekleşecek.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavları takvimi belli oldu. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecekt. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.