AÖL 1. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı)

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Okulları I. Dönem Yazılı Sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde ülkemizde 81 ilde ve 659 sınav merkezinde yurt dışında ise 11 ülke ve 19 sınav merkezinde üç oturum hâlinde gerçekleştirildi. AÖL sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, alacakları notları hesap edebilmek için soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. Peki, AÖL 1. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir?

AÖL 1. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 1

2024 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınavda karşılaştıkları soruların doğru yanıtlarını öğrenmek için sabırsızlıkla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak duyuruya odaklandı.


EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 1. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 2

AÖL sınav soruları ve cevap anahtarlarının, sınav tarihinden kısa bir süre sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi olan www.meb.gov.tr ile ÖDSGM’nin resmi internet adresi olan odsgm.meb.gov.tr üzerinden yayımlanacağı duyurulmuştu.

AÖL 1. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 3

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına ilişkin sorular ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı kılavuzla netlik kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen sınavlarda sorulan sorular ve bu soruların doğru yanıtları, 25 Aralık 2024 tarihinde öğrencilerin erişimine sunulacak.

AÖL 1. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 4

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, bu bilgilere Bakanlığın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi olan odsgm.meb.gov.tr adresi aracılığıyla ulaşabilecek.

Bu tarihten itibaren, sınava giren adaylar kendi performanslarını değerlendirme imkânı bulurken, soruların yanıtlarını inceleyerek eksik kaldıkları konular üzerinde çalışma fırsatı elde edecekler. Ayrıca, yayımlanan cevap anahtarları sayesinde öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden kendi tahmini puanlarını hesaplayabilecekler.

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