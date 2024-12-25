AÖL 1. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı)
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Okulları I. Dönem Yazılı Sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde ülkemizde 81 ilde ve 659 sınav merkezinde yurt dışında ise 11 ülke ve 19 sınav merkezinde üç oturum hâlinde gerçekleştirildi. AÖL sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, alacakları notları hesap edebilmek için soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. Peki, AÖL 1. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir?
2024 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınavda karşılaştıkları soruların doğru yanıtlarını öğrenmek için sabırsızlıkla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak duyuruya odaklandı.