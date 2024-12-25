AÖL 1. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir? (AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı)

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, bu bilgilere Bakanlığın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi olan odsgm.meb.gov.tr adresi aracılığıyla ulaşabilecek.



Bu tarihten itibaren, sınava giren adaylar kendi performanslarını değerlendirme imkânı bulurken, soruların yanıtlarını inceleyerek eksik kaldıkları konular üzerinde çalışma fırsatı elde edecekler. Ayrıca, yayımlanan cevap anahtarları sayesinde öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden kendi tahmini puanlarını hesaplayabilecekler.