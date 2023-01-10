AÖL 2. dönem kayıtları: Açık lise (AÖL) 2. dönem kayıtları ne zaman, sınav tarihleri belli oldu mu?

Açık lise (AÖL) 2. dönem kayıt tarihleri, 1. dönem sınavlarının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre yapılacak olan AÖL 2. dönem sınavları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen AÖL 2. dönem kayıtları ve sınav tarihleri merak ediliyor.
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. MEB’in yeni çalışma takvimini duyurmasıyla kayıt tarihleri belli olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirnen takvime göre AÖL sınavları düzenleniyor. AÖL 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Açık lise öğrencileri şimdi de MEB'in AÖL 2. dönem sınav tarihlerini duyurmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti.
Buna göre; AÖL 2. dönem sınavlarının yine Mart ayı itibariyle yapılması bekleniyor.