AÖL 2. dönem kayıtları: Açık lise (AÖL) 2. dönem kayıtları ne zaman, sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirnen takvime göre AÖL sınavları düzenleniyor. AÖL 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Açık lise öğrencileri şimdi de MEB'in AÖL 2. dönem sınav tarihlerini duyurmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti.



Buna göre; AÖL 2. dönem sınavlarının yine Mart ayı itibariyle yapılması bekleniyor.