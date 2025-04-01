AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. AÖL sınav sonuçları için nisan ayı işaret edildi.

AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

​Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.​

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AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarına https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekler.

AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin itiraz hakları da bulunuyor. Sonuçlara itirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde alınacak.

AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar ile ilgili detaylı bilgiye https://eitiraz.meb.gov.tr/adresinden ulaşabilirsiniz.

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