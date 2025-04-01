AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. AÖL sınav sonuçları için nisan ayı işaret edildi.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.