AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimini resmi olarak duyurdu. Türkiye genelindeki 81 ilde ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek sınavlar için öğrenciler hazırlıklarını hızlandırdı. Açık lise kapsamında eğitim gören binlerce öğrenci, sınav tarihlerini dikkate alarak çalışma programlarını şekillendiriyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzla AÖL sınav takvimi ve giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu.
Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için sınav heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılı 2. dönem sınav tarihlerini açıkladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılacak öğrencilerin, sınav giriş belgelerini belirtilen tarihler arasında MEB’in resmi internet sitesinden temin edebilecekleri bildirildi.