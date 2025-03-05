AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak.



Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi MEB ile belli oldu.



2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri;



1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da



2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.