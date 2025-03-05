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AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimini resmi olarak duyurdu. Türkiye genelindeki 81 ilde ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek sınavlar için öğrenciler hazırlıklarını hızlandırdı. Açık lise kapsamında eğitim gören binlerce öğrenci, sınav tarihlerini dikkate alarak çalışma programlarını şekillendiriyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzla AÖL sınav takvimi ve giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu.

AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu - 1

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler için sınav heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılı 2. dönem sınav tarihlerini açıkladı.  Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılacak öğrencilerin, sınav giriş belgelerini belirtilen tarihler arasında MEB’in resmi internet sitesinden temin edebilecekleri bildirildi.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu - 2

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi MEB ile belli oldu.

2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri;

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecek.


AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu - 4

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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