AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22 Mart itibariyle başlıyor. Sınav süreci devam ederken gözler AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranına çevrildi. Alacakları notu merak eden öğrenciler, soru - cevap duyurusunu bekliyor. Peki, AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları 22 - 23 Mart tarihleri arasında üç oturumda gerçekleşecek.Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.