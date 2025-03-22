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AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22 Mart itibariyle başlıyor. Sınav süreci devam ederken gözler AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranına çevrildi. Alacakları notu merak eden öğrenciler, soru - cevap duyurusunu bekliyor. Peki, AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? - 1

Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları 22 - 23 Mart tarihleri arasında üç oturumda gerçekleşecek.Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? - 2

OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ

Belirlenen takvim doğrultusunda; AÖL sınavlarının oturumları şu saatlerde gerçekleşecek:

1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00' te ve

3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacaktır.

AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? - 3

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR? 

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarlarının 26-27 Mart tarihlerinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanması bekleniyor.

AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? - 4

SINAV SORULARINA VE CEVAP ANAHTARLARINA İTİRAZ

Sınav Sorularına ve Cevap Anahtarlarına İtiraz Sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ilişkin itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden yapılır.

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