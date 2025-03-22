AÖL 2. dönem soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları 22 - 23 Mart tarihleri arasında üç oturumda gerçekleşecek.Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.