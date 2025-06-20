AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayAçık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları yaklaşırken gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak sınav giriş belgelerine çevrildi. 2025 AÖL 3. dönem sınavlarına katılacak öğrenciler, “AÖL sınav yerleri belli oldu mu?”, “Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?” gibi sorulara yanıt arıyor.ımlanacak?

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi - 1

AÖL 3.dönem sınavları için geri sayımını sürdüren vatandaşlar bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Sınav günü, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da pasaport) mutlaka öğrencinin yanında bulunması gerekiyor. Bu belge olmadan sınav salonuna giriş yapılması mümkün değil.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi - 2

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 1 hafta önce yayımlanacak. Öğrenciler sınav belgelerine online sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek.

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi - 4

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ

14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

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