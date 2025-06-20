AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi

AÖL 3.dönem sınavları için geri sayımını sürdüren vatandaşlar bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Sınav günü, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da pasaport) mutlaka öğrencinin yanında bulunması gerekiyor. Bu belge olmadan sınav salonuna giriş yapılması mümkün değil.