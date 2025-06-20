AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi
AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayAçık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları yaklaşırken gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak sınav giriş belgelerine çevrildi. 2025 AÖL 3. dönem sınavlarına katılacak öğrenciler, “AÖL sınav yerleri belli oldu mu?”, “Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?” gibi sorulara yanıt arıyor.ımlanacak?
AÖL 3.dönem sınavları için geri sayımını sürdüren vatandaşlar bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Sınav günü, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da pasaport) mutlaka öğrencinin yanında bulunması gerekiyor. Bu belge olmadan sınav salonuna giriş yapılması mümkün değil.