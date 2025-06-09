AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3.dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrencilerin sınav giriş belgelerini sınav anında yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.