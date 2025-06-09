AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3.dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrencilerin sınav giriş belgelerini sınav anında yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi - 1

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi - 2

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ  

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi - 3

AÖL 3.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav yerleri için tarih verdi - 4

AÖL 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER