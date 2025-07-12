AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi sorgulama: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3.dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki,AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Peki, AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak. Sınava günler kala gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. AÖL sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.