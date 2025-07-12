AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi sorgulama: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3.dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki,AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Peki, AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi sorgulama: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak. Sınava günler kala gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. AÖL sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi sorgulama: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı duyuruyla AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih duyuruldu. 
AÖL sınav giriş belgesi 14 Temmuz 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Fotoğraflı belgeye erişim sağlamak isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.

AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi sorgulama: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL OTURUM BİLGİLERİ

Açık Lise sınavları üç oturumda düzenlenecek:

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar, saat 10.00

AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi sorgulama: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 4

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER

Sınav günü, sınav giriş belgesi olmadan öğrencilerin sınava alınması kesinlikle mümkün değildir. Gözetmenler belgeyi görmek zorundadır.

Belge üzerinde;

Hangi okulda sınava gireceğiniz,

Hangi salonda oturacağınız,

Hangi gün ve saatte (oturum bilgileriyle birlikte) sınavınız olduğu
detaylı şekilde yer alır.

Bu bilgiler olmadan sınav yerinizi öğrenemezsiniz ve sınav saatlerini kaçırma riskiniz olur.

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