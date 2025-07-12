AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi sorgulama: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER

Sınav günü, sınav giriş belgesi olmadan öğrencilerin sınava alınması kesinlikle mümkün değildir. Gözetmenler belgeyi görmek zorundadır.



Belge üzerinde;



Hangi okulda sınava gireceğiniz,



Hangi salonda oturacağınız,



Hangi gün ve saatte (oturum bilgileriyle birlikte) sınavınız olduğu

detaylı şekilde yer alır.



Bu bilgiler olmadan sınav yerinizi öğrenemezsiniz ve sınav saatlerini kaçırma riskiniz olur.