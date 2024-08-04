AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 3. dönem sınav sonuçlarına geri sayım başladı. Temmuz ayında düzenlenen Açık lise sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce adayın katılım sağladığı ve 20-21 Temmuz'da üç oturumda gerçekleşen sınavın sonuçları ağustos ayı ortasında ilan edilecek. Peki, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Yayımlanan sınav duyurusuna göre, AÖL 3.dönem sınav sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. İşte, AÖL 3. Dönem sınav sonuç tarihi...