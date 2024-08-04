AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçlarına geri sayım başladı. Temmuz ayında düzenlenen Açık lise sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce adayın katılım sağladığı ve 20-21 Temmuz'da üç oturumda gerçekleşen sınavın sonuçları ağustos ayı ortasında ilan edilecek. Peki, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1


Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Yayımlanan sınav duyurusuna göre, AÖL 3.dönem sınav sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. İşte, AÖL 3. Dönem sınav sonuç tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.

AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren öğrenilecek. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.

Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

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