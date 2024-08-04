AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren öğrenilecek. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.



Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.