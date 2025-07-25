AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 3. dönem sınav sonuçları, hem mezuniyet yolunda kritik bir adım hem de kayıt yenileme süreci için önemli bir belirleyici olacak. Gelişmeler oldukça MEB’in resmi kanalları ve e-Okul sistemi üzerinden duyurular yapılacak.