AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20-21 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Sınavlara katılım sağlayan binlerce öğrenci, şimdi gözünü sonuç açıklamasına çevirmiş durumda. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuçlara nasıl ulaşılacağı, öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı resmi takvime göre, 2024‑2025 eğitim‑öğretim yılı 3. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yazılı sınavlarının sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü erişime açılacak.