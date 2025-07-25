AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20-21 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Sınavlara katılım sağlayan binlerce öğrenci, şimdi gözünü sonuç açıklamasına çevirmiş durumda. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuçlara nasıl ulaşılacağı, öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı resmi takvime göre, 2024‑2025 eğitim‑öğretim yılı 3. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yazılı sınavlarının sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü erişime açılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar açıklama itibarıyla TC kimlik numarası ve şifreleriyle aolweb.meb.gov.tr üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. Adayların sınav net hesaplaması yapmalarına imkan tanıyan soru ve cevap anahtarları 23 Temmuz’da erişime açılmıştı. Bu kapsamlı duyuru eğitim gündeminde yerini aldı.

AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB Açık Öğretim Liseleri resmi web sitesine (aol.meb.gov.tr) veya öğrenci giriş ekranına gidin.

T.C. kimlik numaranız ve öğrenci şifrenizle giriş yapın.

Açılan panelden sınav sonuçları sekmesine tıklayın.

Sınav sonuçları açıklandığında, öğrenciler hem doğru-yanlış sayılarını hem de kredi kazanım durumlarını görebilecek.


AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi - 4

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 3. dönem sınav sonuçları, hem mezuniyet yolunda kritik bir adım hem de kayıt yenileme süreci için önemli bir belirleyici olacak. Gelişmeler oldukça MEB’in resmi kanalları ve e-Okul sistemi üzerinden duyurular yapılacak.

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