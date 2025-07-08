AÖL 3.dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgesi için tarih verdi
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3.Dönem sınavları için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılacakları yeri öğrenmek isteyen AÖL öğrencileri, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, AÖL 3.dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak. Sınaca günler kala gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. AÖL sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.