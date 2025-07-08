AÖL 3.dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgesi için tarih verdi

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak. Sınaca günler kala gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. AÖL sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.