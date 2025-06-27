AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri yayımlanan takvimle duyuruldu. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL 3 dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024–2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yüz yüze yazılı sınavları, 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Farklı oturumlarla yapılacak olan sınavlar:

Oturum: 19 Temmuz Cumartesi, saat 10.00

Oturum: 19 Temmuz Cumartesi, saat 14.00

Oturum: 20 Temmuz Pazar, saat 10.00

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama - 2

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınava katılacak öğrencilerin merakla beklediği sınav yerleri ve giriş belgeleri, MEB’in Açık Öğretim (AÖL) internet sistemi üzerinden erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta önce, yani 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla görüntülenebileceğini açıkladı.

AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama - 3

Adayların sınav günü yanlarında fotoğraflı giriş belgesi ve geçerli kimlik bulundurmaları zorunluluğu var.

AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama - 4

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifre kullanarak

Açık Öğretim Lisesi öğrenci sistemi (aolweb.meb.gov.tr) ya da e-Devlet üzerinden

“Sınav Giriş Belgesi” sekmesine girerek

Fotoğraflı giriş belgesi ve sınav salonu bilgilerini indirebilecekler.

DAHA FAZLA GÖSTER