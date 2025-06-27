AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifre kullanarak



Açık Öğretim Lisesi öğrenci sistemi (aolweb.meb.gov.tr) ya da e-Devlet üzerinden



“Sınav Giriş Belgesi” sekmesine girerek



Fotoğraflı giriş belgesi ve sınav salonu bilgilerini indirebilecekler.