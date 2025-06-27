AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri yayımlanan takvimle duyuruldu. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL 3 dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024–2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yüz yüze yazılı sınavları, 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Farklı oturumlarla yapılacak olan sınavlar:
Oturum: 19 Temmuz Cumartesi, saat 10.00
Oturum: 19 Temmuz Cumartesi, saat 14.00
Oturum: 20 Temmuz Pazar, saat 10.00