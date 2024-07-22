AÖL 3. dönem sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları sona erdi. 20-21 Temmuz'da düzenlenen sınavların ardından öğrenciler şimdi de sonuç tarihine odaklandı. MEB AÖL sonuçları için tarih verdi. Peki, Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının ilk iki oturumu 20 Temmuz'da yapılmıştı. AÖL son oturumu ise geçen pazar günü tamamlandı. Öte yandan AÖL 3. dönem sınavı soruları ve cevap anahtarı da gündeme geldi.