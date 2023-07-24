AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB açık lise sınav takvimi netleşti

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başlayacak.



Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;



28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.