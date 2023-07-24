AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB açık lise sınav takvimi netleşti
Açık lisede eğitimlerine devam eden on binlerce aday, kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kez sınav tarihlerine odaklandı. Eğitim hayatını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde sürdüren öğrenciler, son günlerde araştırmalarına hız verdi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
2023-2024 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri tamamlandı, gözler şimdi 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihlerde. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, AÖL 2023 sınav takvimi...