AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB açık lise sınav takvimi netleşti

Açık lisede eğitimlerine devam eden on binlerce aday, kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kez sınav tarihlerine odaklandı. Eğitim hayatını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde sürdüren öğrenciler, son günlerde araştırmalarına hız verdi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB açık lise sınav takvimi netleşti - 1

2023-2024 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri tamamlandı, gözler şimdi 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihlerde. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, AÖL 2023 sınav takvimi...

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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB açık lise sınav takvimi netleşti - 2

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;

28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB açık lise sınav takvimi netleşti - 3

CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SINAV SÜRECİ

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin sınavları farklı tarihlerde organize edilecek.

Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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