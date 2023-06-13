AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ve sınav takvimi

AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi, açıköğretim lisesinde kaydı olan binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 3. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ve sınav takvimi - 1


AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Kayıt süreci devam ederken bir yandan da sınav tarihleri ve sınavların uygulama şekli öğrenilmek isteniyor. İşte, AÖL 3. Dönem sınavları hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ve sınav takvimi - 2

AÖL ÜÇÜNCÜ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ve sınav takvimi - 3

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.

AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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