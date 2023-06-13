AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ve sınav takvimi
AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi, açıköğretim lisesinde kaydı olan binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 3. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Kayıt süreci devam ederken bir yandan da sınav tarihleri ve sınavların uygulama şekli öğrenilmek isteniyor. İşte, AÖL 3. Dönem sınavları hakkında bilgiler...