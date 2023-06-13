AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ve sınav takvimi



AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Kayıt süreci devam ederken bir yandan da sınav tarihleri ve sınavların uygulama şekli öğrenilmek isteniyor. İşte, AÖL 3. Dönem sınavları hakkında bilgiler...