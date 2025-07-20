AÖL 3. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 yayımlandı mı? MEB Açık lise (AÖL) soruları ve cevapları görüntüleme
Açıköğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde düzenleniyor. Açıktan lise mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday bugün düzenlenen 3. oturum sınavlarına katılıyor. Sınavlarda adaylara sorumlu oldukları her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşan test soruları yöneltilecek. Açık liselerde ders geçme notu alt sınırı 45 olacak. Öğrenciler ise sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını cevap kitapçığı ile öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi duyurdu. Peki AÖL 3. dönem soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, AÖL (Açık Lise) soru ve cevap kitapçığı görüntüleme ekranı
AÖL soruları ve cevap anahtarı 2025 için geri sayım başladı. Açık lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda puan hesaplaması yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 3. dönem sınav sonuçları, 14 Ağustos tarihinde erişime duyurulacak. Sınav öncesinde puan hesaplaması yaparak mezuniyet durumunu kontrol edecek adaylar ise cevap anahtarına odaklandı. AÖL soruları ve cevap anahtarı odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak. AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandıktan sonra adaylar 5 (beş) takvim günü içerisinde itirazda bulunabilecek. Cevap anahtarında veya sorularda hata olması durumunda ilgili soru iptal edilerek puan hesaplaması yeniden yapılacak. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte, MEB’den yapılan açıklamanın detayları…