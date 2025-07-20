AÖL 3. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 yayımlandı mı? MEB Açık lise (AÖL) soruları ve cevapları görüntüleme

AÖL soruları ve cevap anahtarı 2025 için geri sayım başladı. Açık lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda puan hesaplaması yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 3. dönem sınav sonuçları, 14 Ağustos tarihinde erişime duyurulacak. Sınav öncesinde puan hesaplaması yaparak mezuniyet durumunu kontrol edecek adaylar ise cevap anahtarına odaklandı. AÖL soruları ve cevap anahtarı odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak. AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandıktan sonra adaylar 5 (beş) takvim günü içerisinde itirazda bulunabilecek. Cevap anahtarında veya sorularda hata olması durumunda ilgili soru iptal edilerek puan hesaplaması yeniden yapılacak. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte, MEB’den yapılan açıklamanın detayları…