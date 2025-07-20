AÖL 3. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 yayımlandı mı? MEB Açık lise (AÖL) soruları ve cevapları görüntüleme

Açıköğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde düzenleniyor. Açıktan lise mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday bugün düzenlenen 3. oturum sınavlarına katılıyor. Sınavlarda adaylara sorumlu oldukları her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşan test soruları yöneltilecek. Açık liselerde ders geçme notu alt sınırı 45 olacak. Öğrenciler ise sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını cevap kitapçığı ile öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi duyurdu. Peki AÖL 3. dönem soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, AÖL (Açık Lise) soru ve cevap kitapçığı görüntüleme ekranı

AÖL 3. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 yayımlandı mı? MEB Açık lise (AÖL) soruları ve cevapları görüntüleme - 1

AÖL soruları ve cevap anahtarı 2025 için geri sayım başladı. Açık lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda puan hesaplaması yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 3. dönem sınav sonuçları, 14 Ağustos tarihinde erişime duyurulacak. Sınav öncesinde puan hesaplaması yaparak mezuniyet durumunu kontrol edecek adaylar ise cevap anahtarına odaklandı. AÖL soruları ve cevap anahtarı odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak. AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandıktan sonra adaylar 5 (beş)  takvim günü içerisinde itirazda bulunabilecek. Cevap anahtarında veya sorularda hata olması durumunda ilgili soru iptal edilerek puan hesaplaması yeniden yapılacak. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte, MEB’den yapılan açıklamanın detayları…

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 3. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 yayımlandı mı? MEB Açık lise (AÖL) soruları ve cevapları görüntüleme - 2

AÖL 3. DÖNEM SORULARI VE CEVAPLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav duyurusunda AÖL soruları ve cevap anahtarı için tarih açıklandı.

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2025 tarihinde
http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

AÖL 3. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 yayımlandı mı? MEB Açık lise (AÖL) soruları ve cevapları görüntüleme - 3

SONUÇLAR 14 AĞUSTOS’TA DUYURULACAK

Açık lise 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Açık liselerde ders geçme notu alt sınırı 45 olarak belirlendi. Bu notun altında kalan adaylar başarısız sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında ilan edilen takvimde ek sınav yer almadı. 

AÖL 3. dönem soruları ve cevap anahtarı 2025 yayımlandı mı? MEB Açık lise (AÖL) soruları ve cevapları görüntüleme - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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