AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak tamamlandı. Ek sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuç açıklamasına odaklandı. Peki, AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç gün süren sınavların ardından MEB'in sonuç açıklaması için heyecanlı bekleyiş başladı.