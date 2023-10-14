AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak tamamlandı. Ek sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuç açıklamasına odaklandı. Peki, AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç gün süren sınavların ardından MEB'in sonuç açıklaması için heyecanlı bekleyiş başladı.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulması bekleniyor.

AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİELCEK?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.


AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

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