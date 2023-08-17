AÖL 4. dönem sınavı ne zaman? AÖL'de ek sınav olacak mı?

AÖL 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler katılım sağladı. Şimdi sonuçlar gündemde iken bir de ek sınavlar merak konusu oldu. Peki, AÖL 4. dönem sınavı olacak mı?

AÖL 4. dönem sınavı ne zaman? AÖL'de ek sınav olacak mı? - 1

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AÖL 4. dönem sınavı ne zaman? AÖL'de ek sınav olacak mı? - 2

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları tamamlandı. 28 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavının sonucu yakın zaman sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Öte yandan açık lise öğrencileri ek bir sınav süreci olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Açık Öğretim Lisesi 4. dönem sınavları hakkında bilgiler...

AÖL 4. dönem sınavı ne zaman? AÖL'de ek sınav olacak mı? - 3

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak.


AÖL 3. dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde paylaşılması bekleniyor.

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL 4. dönem sınavı ne zaman? AÖL'de ek sınav olacak mı? - 4

AÖL'DE EK SINAV OLACAK MI?

2023 yılında Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınavı olup olmayacağı ve sınav tarihleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.

3. dönem sınav sonuçlarının ilanı ile bu konu da netlik kazanacak.

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