AÖL 4. dönem sınavı ne zaman? AÖL'de ek sınav olacak mı?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları tamamlandı. 28 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavının sonucu yakın zaman sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Öte yandan açık lise öğrencileri ek bir sınav süreci olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Açık Öğretim Lisesi 4. dönem sınavları hakkında bilgiler...
AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak.
AÖL 3. dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde paylaşılması bekleniyor.
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
2023 yılında Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınavı olup olmayacağı ve sınav tarihleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.
3. dönem sınav sonuçlarının ilanı ile bu konu da netlik kazanacak.