AÖL 4. dönem sınavı ne zaman? AÖL'de ek sınav olacak mı?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları tamamlandı. 28 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavının sonucu yakın zaman sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Öte yandan açık lise öğrencileri ek bir sınav süreci olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Açık Öğretim Lisesi 4. dönem sınavları hakkında bilgiler...