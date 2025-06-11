AÖL (Açık Lise) 3. dönem sınav takvimi 2025: MEB AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim alan öğrenciler için bir yılda toplam 3 kez sınav düzenleniyor. Yılın son sınavları için geri sayım başlarken öğrenciler, sınav merkezi tercihlerini tamamlamıştı. AÖL sınav giriş belgesi aolweb.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. AÖL 3. dönem sınavlarında başarısız olan adaylar için telafi sınavı olmayacak. Dönem başında ilan edilen takvimde mezuniyete üç ders sınav takvimi yer almamıştı. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte, Açık Lise sınav takvimi…
Açıktan eğitim alan öğrencilerin başarılı olabilmeleri için sınavlardan en düşük 45 almaları gerekiyor. AÖL sınavlarında adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek. AÖL 3. dönem kayıt yenileme yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavlarda adayların her doğru yanıtnın puan olarak karşılığı beş (5) olacak. Sınav değerlendirmesinde ise yanlış cevaplar, doğru yanıtları götürmeyecek. Peki AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sınavlara ilişkin detaylar…