AÖL (Açık Lise) 3. dönem sınav takvimi 2025: MEB AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Açıktan eğitim alan öğrencilerin başarılı olabilmeleri için sınavlardan en düşük 45 almaları gerekiyor. AÖL sınavlarında adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek. AÖL 3. dönem kayıt yenileme yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavlarda adayların her doğru yanıtnın puan olarak karşılığı beş (5) olacak. Sınav değerlendirmesinde ise yanlış cevaplar, doğru yanıtları götürmeyecek. Peki AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sınavlara ilişkin detaylar…