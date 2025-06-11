AÖL (Açık Lise) 3. dönem sınav takvimi 2025: MEB AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim alan öğrenciler için bir yılda toplam 3 kez sınav düzenleniyor. Yılın son sınavları için geri sayım başlarken öğrenciler, sınav merkezi tercihlerini tamamlamıştı. AÖL sınav giriş belgesi aolweb.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. AÖL 3. dönem sınavlarında başarısız olan adaylar için telafi sınavı olmayacak. Dönem başında ilan edilen takvimde mezuniyete üç ders sınav takvimi yer almamıştı. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte, Açık Lise sınav takvimi…

AÖL (Açık Lise) 3. dönem sınav takvimi 2025: MEB AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? - 1

Açıktan eğitim alan öğrencilerin başarılı olabilmeleri için sınavlardan en düşük 45 almaları gerekiyor. AÖL sınavlarında adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek. AÖL 3. dönem kayıt yenileme yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavlarda adayların her doğru yanıtnın puan olarak karşılığı beş (5) olacak. Sınav değerlendirmesinde ise yanlış cevaplar, doğru yanıtları götürmeyecek. Peki AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sınavlara ilişkin detaylar…

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL (Açık Lise) 3. dönem sınav takvimi 2025: MEB AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? - 2

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI 2025 NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi’nde 3. dönem sınavları üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum 19 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da, ikinci oturum 19 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’te ve son oturum (3) ise 20 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

AÖL (Açık Lise) 3. dönem sınav takvimi 2025: MEB AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL (Açık Lise) 3. dönem sınav takvimi 2025: MEB AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? - 4

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

AÖL sınavlarında adaylara sorumlu oldukları derslerden toplam 20 soru yöneltilecek. Sınavın değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. AÖL’de ders geçme notu alt sınırı 45 olduğundan en az 9 soruya doğru yanıt veren aday başarılı olacak. 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile 3. dönem sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. 

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