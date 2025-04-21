AÖL (Açık lise) sınav sonuçları 2025 bilgisi: AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre Açık lise 2. dönem sınav sonuçları açıklanıyor. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. AÖL sınav sonucu ekranında adayların elde ettikleri toplam puanlar, doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sınav değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Açık liselerde ders geçme notu 45 olurken sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki AÖL sınav sonuçları 2. dönem açıklandı mı? AÖL sınav sonucu nasıl sorgulanır? İşte, AÖL (Açık lise) sınav sonuçları bilgisi…

AÖL (Açık lise) sınav sonuçları 2025 bilgisi: AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihi duyurdu. “Açık lise sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuç ekranı aktif hale gelecek. Açık öğretim lisesi sınav sonuçlarıyla birlikte aynı tarihte düzenlenen AÖO (Açık öğretim ortaokulu) sınav sonuçları da ilan edilecek. Sınav sonuçları ekranında “Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifre” ile giriş yapılabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte de sonuçlar sorgulanabilecek. AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra yılın son oturumları ise Temmuz ayında yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklama…

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL (Açık lise) sınav sonuçları 2025 bilgisi: AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI BELLİ OLUYOR

AÖL 2. dönem sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı takvimi yayımladı. Türkiye genelinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları 21 Nisan Pazartesi günü erişime açılacak.

Sınav sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların en geç saat 13.00’a kadar duyurulması bekleniyor.

AÖL (Açık lise) sınav sonuçları 2025 bilgisi: AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı - 3

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Açık Lise sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. Bakanlık tarafından aol.meb.gov.tr adresinin “Duyurular” kısmından yapılan açıklama ile sonuçlar ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını “Açık Öğretim Liseleri” Öğrenci Giriş Ekranı üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

Şifrelerini unutan adaylar “Şifremi unuttum” seçeneğiyle birlikte yeni şifre edinerek sonuç ekranına gidebilir. Alternatif bir yöntem olarak adaylar e-Devlet giriş seçeneğini kullanabilirler.

Sonuç ekranında güvenlik kodu, kimlik numarası (veya öğrenci numarası) ve şifre ile giriş yapılabilir.

AÖL (Açık lise) sınav sonuçları 2025 bilgisi: AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı - 4

AÖL SONUÇ EKRANINDA NELER YER ALACAK?

Açık Lise sınav sonuçları ekranında adayların katıldıkları oturumdan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Ayrıca adayların sınavdan aldıkları toplam puan sonuç ekranında görüntülenebilecek.

Sınavın değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken değerlendirme sırasında iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak puan hesaplaması yeniden yapılacak.

AÖL (Açık lise) sınav sonuçları 2025 bilgisi: AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı - 5

İTİRAZ SÜRECİ BAŞLAYACAK

21 Nisan’da ilan edilecek sonuçların ardından adaylar 5 (beş) takvim günü içerisinde sonuçlara incelenmesi için itirazda bulunabilecek.

İtirazlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

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