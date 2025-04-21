AÖL (Açık lise) sınav sonuçları 2025 bilgisi: AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihi duyurdu. “Açık lise sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuç ekranı aktif hale gelecek. Açık öğretim lisesi sınav sonuçlarıyla birlikte aynı tarihte düzenlenen AÖO (Açık öğretim ortaokulu) sınav sonuçları da ilan edilecek. Sınav sonuçları ekranında “Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifre” ile giriş yapılabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte de sonuçlar sorgulanabilecek. AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra yılın son oturumları ise Temmuz ayında yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklama…