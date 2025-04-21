AÖL (Açık lise) sınav sonuçları 2025 bilgisi: AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı
AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre Açık lise 2. dönem sınav sonuçları açıklanıyor. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. AÖL sınav sonucu ekranında adayların elde ettikleri toplam puanlar, doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sınav değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Açık liselerde ders geçme notu 45 olurken sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki AÖL sınav sonuçları 2. dönem açıklandı mı? AÖL sınav sonucu nasıl sorgulanır? İşte, AÖL (Açık lise) sınav sonuçları bilgisi…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihi duyurdu. “Açık lise sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuç ekranı aktif hale gelecek. Açık öğretim lisesi sınav sonuçlarıyla birlikte aynı tarihte düzenlenen AÖO (Açık öğretim ortaokulu) sınav sonuçları da ilan edilecek. Sınav sonuçları ekranında “Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifre” ile giriş yapılabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte de sonuçlar sorgulanabilecek. AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra yılın son oturumları ise Temmuz ayında yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklama…