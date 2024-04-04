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AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sonuç tarihini duyurdu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 16-17 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler, sınavların üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuçlara yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sonuç tarihini duyurdu - 1

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖL 2. dönem sınavlarında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, sınavdan alacakları puanı merak eden öğrenciler MEB takvimini araştırıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sonuç tarihini duyurdu - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, değerlendirmeler ardından AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Nisan tarihinde ilan edilecek.

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sonuç tarihini duyurdu - 3

AÖL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sonuç tarihini duyurdu - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.


AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sonuç tarihini duyurdu - 5

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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