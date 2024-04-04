AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sonuç tarihini duyurdu
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 16-17 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler, sınavların üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuçlara yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖL 2. dönem sınavlarında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, sınavdan alacakları puanı merak eden öğrenciler MEB takvimini araştırıyor.