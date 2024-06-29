AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarının giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Takvime göre, AÖL 1. ve 2. oturum 20 Temmuz, 3. oturum ise 21 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.