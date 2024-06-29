AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri sınav tarihine kısa bir süre kala gündeme gelen konulardan biri oldu. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 1

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarının giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Takvime göre, AÖL 1. ve 2. oturum 20 Temmuz, 3. oturum ise 21 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 2

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren AÖL sınav giriş belgelerini edinebilecek. 

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 3

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 4

Açık Lise sınavları değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

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