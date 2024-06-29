AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri sınav tarihine kısa bir süre kala gündeme gelen konulardan biri oldu. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarının giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Takvime göre, AÖL 1. ve 2. oturum 20 Temmuz, 3. oturum ise 21 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.