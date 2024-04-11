AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç takvimi

AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı 2.dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Peki, AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuç takvimi

AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç takvimi - 1

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2.dönem sınavları ardından gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2023-2024 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu.

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AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç takvimi - 2

Buna göre; Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Nisan tarihinde ilan edilecek.


AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç takvimi - 3

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç takvimi - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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