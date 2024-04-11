AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç takvimi
AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı 2.dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Peki, AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuç takvimi
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2.dönem sınavları ardından gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2023-2024 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu.