AÖL ek sınav duyurusu: AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak? Ek sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih

EK SINAVLARIN UYGULANMASI

Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 EKİM -20 EKİM 2024 tarihleri arasında ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e-Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecek.



e-Sınav salonunda 10 un altında öğrencinin sınav randevusu olması halinde bu salonda sınav yapılmayacak olup öğrenciler ÖDSGM tarafından uygun görülen e-Sınav merkezine aktarılacak.





