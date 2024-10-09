AÖL ek sınav duyurusu: AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak? Ek sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL (Açık Öğretim Lisesi) ek sınav duyurusu paylaştı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, AÖL ek sınavları ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek. MEB sınav duyurusunda ek sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi de paylaştı. Peki, AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav giriş belgeleri ne zaman duyurulacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler için ek sınav duyurusu yayımladı. Buna göre, Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 Ekim - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Ek sınavlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.