AÖL ek sınav duyurusu: AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak? Ek sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL (Açık Öğretim Lisesi) ek sınav duyurusu paylaştı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, AÖL ek sınavları ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek. MEB sınav duyurusunda ek sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi de paylaştı. Peki, AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav giriş belgeleri ne zaman duyurulacak?

AÖL ek sınav duyurusu: AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak? Ek sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler için ek sınav duyurusu yayımladı. Buna göre, Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 Ekim - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Ek sınavlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL ek sınav duyurusu: AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak? Ek sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih - 2

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Ek sınav için e-Sınav randevusu alan öğrenciler 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir.

AÖL ek sınav duyurusu: AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak? Ek sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih - 3

EK SINAVLARIN UYGULANMASI

Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 EKİM -20 EKİM 2024 tarihleri arasında ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e-Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecek.

e-Sınav salonunda 10 un altında öğrencinin sınav randevusu olması halinde bu salonda sınav yapılmayacak olup öğrenciler ÖDSGM tarafından uygun görülen e-Sınav merkezine aktarılacak.


AÖL ek sınav duyurusu: AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak? Ek sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih - 4

Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek.

Öğrenciler, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

AÖL ek sınav duyurusu: AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak? Ek sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih - 5

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Öğrenciler; 24 Ekim 2024 tarihinden itibaren, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

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