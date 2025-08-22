AÖL ek sınav giriş belgeleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, AÖL öğrencileri ek sınava katılabilmek için gerekli giriş belgelerine online olarak erişebilecek. Öğrenciler, AÖL sınav giriş belgelerini MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

AÖL ek sınav giriş belgeleri yayımlandı - 1

11 - 18 Ağustos 2025 tarihleri arasında kayıt işlemini yapan AÖL (Açık Öğretim Lisesi) öğrencileri,  öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile  https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx   resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL ek sınav giriş belgeleri yayımlandı - 2

SINAV UYGULAMASI 

1. Açık Öğretim Liseleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 4. Dönem (Ek Sınav) e-Sınavı 23/08/202531/08/2025 tarihleri arasında ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her aday için tek oturum 9’dan fazla sayıda dersten sınava girecek olan adaylar için iki oturum olacak şekilde e-Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecektir.

2. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖL ek sınav giriş belgeleri yayımlandı - 3

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

AÖL ek sınav giriş belgeleri yayımlandı - 4

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER