AÖL ek sınav giriş belgeleri yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, AÖL öğrencileri ek sınava katılabilmek için gerekli giriş belgelerine online olarak erişebilecek. Öğrenciler, AÖL sınav giriş belgelerini MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.
11 - 18 Ağustos 2025 tarihleri arasında kayıt işlemini yapan AÖL (Açık Öğretim Lisesi) öğrencileri, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.