AÖL ek sınav giriş belgeleri yayımlandı

SINAV UYGULAMASI

1. Açık Öğretim Liseleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 4. Dönem (Ek Sınav) e-Sınavı 23/08/202531/08/2025 tarihleri arasında ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her aday için tek oturum 9’dan fazla sayıda dersten sınava girecek olan adaylar için iki oturum olacak şekilde e-Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecektir.



2. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.



3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.



