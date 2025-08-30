AÖL ek sınav sonuç tarihi açıklandı: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu. 23-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan oturumların ardından adayların sınavda verdikleri yanıtlar değerlendirmeye alınacak, sonuçlar online sistem üzerinden ilan edilecek.
Binlerce AÖL öğrencisi için ek sınav süreci tüm heyecanıyla devam ediyor. Açıköğretim Lisesi’nin ek sınavlarına katılan adaylar için verilen süre 31 Ağustos'ta sona erecek. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, AÖL ek sınav sonuçları 1 Eylül 2025 itibariyle ilan edilecek. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "aöl.meb.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.