AÖL ek sınav sonuç tarihi açıklandı: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu. 23-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan oturumların ardından adayların sınavda verdikleri yanıtlar değerlendirmeye alınacak, sonuçlar online sistem üzerinden ilan edilecek.

Binlerce AÖL öğrencisi için ek sınav süreci tüm heyecanıyla devam ediyor. Açıköğretim Lisesi’nin ek sınavlarına katılan adaylar için verilen süre 31 Ağustos'ta sona erecek. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, AÖL ek sınav sonuçları 1 Eylül 2025 itibariyle ilan edilecek. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "aöl.meb.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sınav sonuçlarının ilanıyla birlikte öğrenciler, kredilerini ve mezuniyet durumlarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

