AÖL ek sınav sonuç tarihi: MEB Açık Lise ek sınav sonuçları için tarih verdi
23 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavının sonuç tarihi belli oldu. Yayımlanan takvime göre, AÖL ek sınav sonuçları eylül ayı itibariyle sorgulanabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları, 23 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yüz binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınavların ardından, değerlendirme aşamasına geçilecek.