AÖL ek sınav sonuç tarihi: MEB Açık Lise ek sınav sonuçları için tarih verdi

23 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavının sonuç tarihi belli oldu. Yayımlanan takvime göre, AÖL ek sınav sonuçları eylül ayı itibariyle sorgulanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları, 23 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yüz binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınavların ardından, değerlendirme aşamasına geçilecek.

AÖL EK SINAV SONUÇ TARİHİ

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL ek sınav sonuçları 1 Eylül 2025 itibariyle ilan edilecek. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "aöl.meb.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sınav sonuçlarının ilanıyla birlikte öğrenciler, kredilerini ve mezuniyet durumlarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Mezuniyet şartlarını yerine getiren adayların diplomaları, kayıtlı bulundukları açık lise müdürlükleri tarafından düzenlenecek ve teslim edilecek.

