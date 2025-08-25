AÖL ek sınav sonuç tarihi: MEB Açık Lise ek sınav sonuçları için tarih verdi

AÖL EK SINAV SONUÇ TARİHİ

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL ek sınav sonuçları 1 Eylül 2025 itibariyle ilan edilecek. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "aöl.meb.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.