AÖL ek sınav sonuçları açıklandı (aolweb.meb.gov.tr AÖL sonuç ekranı)

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek. Öğrenciler mobil uygulama aracılığı ile;



Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,



Dönem Bilgilerini görebilecek,



Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,



Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,



Ders Kitaplarını indirebilecek,



Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.



Bildirim özelligi ile sınav tarihlerini ögrenebilecek,

İş takvimini öğrenebileceklerdir.



AÖL EK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI