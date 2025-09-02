AÖL ek sınav sonuçları açıklandı (aolweb.meb.gov.tr AÖL sonuç ekranı)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları için beyleyiş sona erdi. Yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı ek sınav sonuçları açıklanmıştır." denildi.

Açık Öğretim Liseleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 4. Dönem (Ek Sınav) sınav sonuçları 1 Eylül 2025 tarihinde açıklandı. Açık Öğretim Liseleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 4. Dönem (Ek Sınav) sınavları, 23-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek. Öğrenciler mobil uygulama aracılığı ile;

Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,

Dönem Bilgilerini görebilecek,

Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

Ders Kitaplarını indirebilecek,

Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Bildirim özelligi ile sınav tarihlerini ögrenebilecek,
İş takvimini öğrenebileceklerdir.

AÖL EK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AÖL EK SINAV SONUÇ DUYURUSU

https://aolweb.meb.gov.tr/ adresinden yapılan duyuruda; "2024-2025 eğitim öğretim yılı 4.dönem Ek Sınavları sonucunda mezun olamayan öğrenciler, halk eğitimi merkezlerinden alacakları mezun olabilir yazısı ile YKS sınavı sonucunda yerleşmeye hak kazandıkları yükseköğretim kurumlarına başvurmaları hâlinde geçici kayıt işlemlerini yaptırabilecektir. Bu durumdaki öğrencilerin Eylül 2025 içerisinde 2025/1 dönem kayıtlarını yenileyerek 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak olan 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem sınavlarına katılım sağlamaları ve başarılı olup mezuniyet hakkı kazanmaları halinde mezuniyet işlemleri yapılacaktır.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem sınavları sonucunda mezun olacak öğrenciler; 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu'nda belirtildiği üzere, yerleşmeye hak kazanmış oldukları yükseköğretim kurumlarına mezun olduklarına ilişkin belgelerini 30 Ocak 2026 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. " denildi.

