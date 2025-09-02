AÖL ek sınav sonuçları açıklandı (aolweb.meb.gov.tr AÖL sonuç ekranı)
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları için beyleyiş sona erdi. Yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı ek sınav sonuçları açıklanmıştır." denildi.
Açık Öğretim Liseleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 4. Dönem (Ek Sınav) sınav sonuçları 1 Eylül 2025 tarihinde açıklandı. Açık Öğretim Liseleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 4. Dönem (Ek Sınav) sınavları, 23-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.