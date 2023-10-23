AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları için gözler MEB'te
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavlarının sonuçları için geri sayım sürüyor. Takvim doğrultusunda AÖL ek sınavları 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde tamamlandı. Peki, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) ek sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra AÖL ek sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.