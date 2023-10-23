AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları için gözler MEB'te

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, AÖL sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak bu hafta içerisinde sonuç duyurusunun yapılması bekleniyor. AÖL sınavları tamamlandıktan sonra sonuçlar 10 gün içerisinde ilan ediliyor.