AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları için gözler MEB'te

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavlarının sonuçları için geri sayım sürüyor. Takvim doğrultusunda AÖL ek sınavları 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde tamamlandı. Peki, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları için gözler MEB'te - 1

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) ek sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra AÖL ek sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları için gözler MEB'te - 2

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, AÖL sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak bu hafta içerisinde sonuç duyurusunun yapılması bekleniyor. AÖL sınavları tamamlandıktan sonra sonuçlar 10 gün içerisinde ilan ediliyor. 

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları için gözler MEB'te - 3

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?

AÖL ek sınav sonuçları aol.meb.gov.tr adresinden veya AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenci giriş ekranı üzerinden “Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifreyle” sonuç sorgulama işlemi yapılacak.

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları için gözler MEB'te - 4

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILIYOR?

100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Öğrenciler doğru cevapladıkları her soru için 5 puan alacak.Milli Eğitim Bakanlığı ders geçme notu 45 olarak belirlendi.

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