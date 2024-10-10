AÖL ek sınav yerleri açıklandı: AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl alınır?

12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak Açık Öğretim Liseleri (AÖL) ek sınavı sınav giriş belgeleri bğrencilerin erişimine açıldı.-Öğrenciler, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı ilesınava girebilecek.