AÖL ek sınav yerleri açıklandı: AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavlarının gerçekleşmesine kısa bir süre kala "sınav giriş belgeleri" duyurusu geldi. Öğrenciler, sınav yerleri bilgisini gösteren AÖL ek sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL ek sınav yerleri açıklandı: AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 1

12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak Açık Öğretim Liseleri (AÖL) ek sınavı sınav giriş belgeleri bğrencilerin erişimine açıldı.-Öğrenciler, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı ilesınava girebilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL ek sınav yerleri açıklandı: AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 2

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ek sınav için 2-8 Ekim 2024 tarihleri arasında kayıt işlemini yaptıran öğrenciler, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "e-Sınav Randevu" ekranından "Sınav Bilgilerini Yazdır" butonundan, fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖL ek sınav yerleri açıklandı: AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 3

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığıyla "Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine" fotoğraflarını 11.10.2024 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

10 Ekim 2024 tarihi 14.00-15.00 saatleri arasında sınav giriş belgelerini alan öğrencilerin https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme tekrar giriş yaparak belgelerini tekrar kontrol etmeleri gerekiyor.

AÖL ek sınav yerleri açıklandı: AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 4

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Ekim 2024 tarihinden itibaren, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

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