AÖL ek sınav yerleri açıklandı: AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavlarının gerçekleşmesine kısa bir süre kala "sınav giriş belgeleri" duyurusu geldi. Öğrenciler, sınav yerleri bilgisini gösteren AÖL ek sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl alınır?
12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak Açık Öğretim Liseleri (AÖL) ek sınavı sınav giriş belgeleri bğrencilerin erişimine açıldı.-Öğrenciler, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı ilesınava girebilecek.