AÖL ek sınavları için geri sayım sürüyor

EK SINAV DUYURUSU

MEB'den yapılan açıklamada; "Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim liselerinde kayıtlı öğrencilerden;



2025 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre tercih yapma,



Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ile



Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucuna göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı olan veya



üniversitelerden kayıt için kabul alan ancak açık öğretim liselerinden mezun olamamış öğrenciler için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde 23 Ağustos- 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Sınav yöntemiyle ek sınav yapılacaktır." denildi.