AÖL ek sınavları için geri sayım sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Açık Öğretim Liseleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav Duyurusu" paylaştı. Öğrenciler, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde AÖL ek sınavına katılım sağlayabilecek.

Açık Öğretim Lisesi ek sınav kayıtları 11-18 Ağustos tarihleri arasında alındı. AÖL ek sınavlar ise 23-31 tarihleri araında öğrencinin aldığı ders sayısına göre tek veya iki oturumda olacak. 9 ders üzeri iki oturum, 9 ve altı ise tek oturum olacak. Sınavlarda her ders için 10 soru yöneltilecek.

EK SINAV DUYURUSU

MEB'den yapılan açıklamada; "Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim liselerinde kayıtlı öğrencilerden;

2025 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre tercih yapma,

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ile

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucuna göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı olan veya

üniversitelerden kayıt için kabul alan ancak açık öğretim liselerinden mezun olamamış öğrenciler için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde 23 Ağustos- 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Sınav yöntemiyle ek sınav yapılacaktır." denildi.

EK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-2025 4. dönem ek sınav yerleri 22 Ağustos'ta aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.

AÖL EK SINAV SONUÇ TARİHİ

Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları ise 1 Eylül 2025 tarihinde aynı adresten öğrencilerle paylaşılacak. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

