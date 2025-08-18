AÖL ek sınavları için geri sayım sürüyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Açık Öğretim Liseleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav Duyurusu" paylaştı. Öğrenciler, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde AÖL ek sınavına katılım sağlayabilecek.
Açık Öğretim Lisesi ek sınav kayıtları 11-18 Ağustos tarihleri arasında alındı. AÖL ek sınavlar ise 23-31 tarihleri araında öğrencinin aldığı ders sayısına göre tek veya iki oturumda olacak. 9 ders üzeri iki oturum, 9 ve altı ise tek oturum olacak. Sınavlarda her ders için 10 soru yöneltilecek.