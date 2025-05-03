AÖL giriş ekranı: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme süreci başladı. AÖL kayıt yenileme işlemi için adayların, öğrencilik durumu aktif, beklemeli ya da kayıt yenilememiş olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı açık lise 3. dönem sınav tarihleri de belli oldu. Kayıt yenileme ücretini ödeyen adaylar ders seçim işlemi akabinde 3. dönem AÖL sınavlarına da katılabilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
AÖL 3. dönem kayıt yenileme başvuruları 30 Nisan'da başladı. Adaylar, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimlerini yapıyor. MEB Açık Öğretim Lisesi 2025 yılı 3. dönemi için 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler e-sınava girmek zorundadır. İşte, AÖL 3. dönem kayıt yenileme kılavuzu...