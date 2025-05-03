AÖL giriş ekranı: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme süreci başladı. AÖL kayıt yenileme işlemi için adayların, öğrencilik durumu aktif, beklemeli ya da kayıt yenilememiş olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı açık lise 3. dönem sınav tarihleri de belli oldu. Kayıt yenileme ücretini ödeyen adaylar ders seçim işlemi akabinde 3. dönem AÖL sınavlarına da katılabilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL giriş ekranı: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? - 1

AÖL 3. dönem kayıt yenileme başvuruları 30 Nisan'da başladı. Adaylar, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimlerini yapıyor. MEB Açık Öğretim Lisesi 2025 yılı 3. dönemi için 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler e-sınava girmek zorundadır. İşte, AÖL 3. dönem kayıt yenileme kılavuzu...

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AÖL giriş ekranı: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? - 2

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında öğrencilerin; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığı ile sınav katılım ücretini olan 400 TL'yi ödemeleri ardından otomatik olarak yapılıyor.

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak kayıt yenileme
işlemini yaptırabilecek.

AÖL giriş ekranı: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? - 3

Ders seçimi

Kayıt yenileme ardından öğrenciler ders seçimlerini 6 - 20 Mayıs tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU

AÖL giriş ekranı: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? - 4

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise 3. dönem e-sınav randevuları 27 Mayıs – 4 Haziran 2025 tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması da 1-31 Temmuz'da olacak.

AÖL 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde olacak.

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL sınav giriş belgeleri 14 Temmuz'da erişime açılacak, sınav sonuçları ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

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