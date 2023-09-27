AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? MEB açık lise kayıt takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemi yakın zaman önce başlamıştı. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar, 1. dönem sınavlarına katılım sağlayamayacak. Öğrenciler ise MEB tarafından belirlenen son kayıt tarihini öğrenmek istiyor. Peki, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? MEB açık lise kayıt takvimi - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği, eğitimine açık lisede devam eden öğrencilerin merak ettiği konu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı AÖL'ün 2023-2024 eğitim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemini yapmak için kurumun yayımladığı kılavuzdan yararlanılıyor. İşte, MEB açık lise kayıt takvimi...

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AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? MEB açık lise kayıt takvimi - 2

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından paylaşıldı. 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık öğretim lisesi sınavları oturum bilgileri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? MEB açık lise kayıt takvimi - 3

AÖL 1. DÖNEM SINAV KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri;

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 02 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 16 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

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