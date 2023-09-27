AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? MEB açık lise kayıt takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemi yakın zaman önce başlamıştı. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar, 1. dönem sınavlarına katılım sağlayamayacak. Öğrenciler ise MEB tarafından belirlenen son kayıt tarihini öğrenmek istiyor. Peki, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği, eğitimine açık lisede devam eden öğrencilerin merak ettiği konu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı AÖL'ün 2023-2024 eğitim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemini yapmak için kurumun yayımladığı kılavuzdan yararlanılıyor. İşte, MEB açık lise kayıt takvimi...