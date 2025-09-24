AÖL kayıt takvimi 2025: Açık lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt başvuru sürecinde zaman daralıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 yılı 1. dönemi için yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini duyurmuştu. İlk kez açık liseye kayıt olacaklar il ve ilçe halk eğitim merkezlerine müracaat ediyor. Yeni kayıt ücretini ödeyen ve belgelerle beraber başvuruda bulunan adayların işlemleri gerçekleşebiliyor. Henüz AÖL kaydı olmayanlar ise son başvuru tarihlerini araştırıyor.
MEB açık lise yeni kayıt işlemleri tamamlandığında, sistemde öğrencilik durumu ''aktif'' olanlar ders seçim işlemi yapabiliyor. Adaylar kayıt esnasında 400 TL ücret ödemesi yapmak durumunda. Ödemeler odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden ya da Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabiliyor. Peki, AÖL kayıt tarihleri ne zaman?