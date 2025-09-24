AÖL kayıt takvimi 2025: Açık lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Kayıt için gerekli belgeler, mezun olunan kademeye veya mezuniyet durumuna göre farklılık gösteriyor. İlkoöğretim ve ortaokul mezuniyeti olan öğrencilerden talep edilen belgeler şöyle:



Açık Öğretim Lisesine yeni kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Bir biyometrik fotoğraf,

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı.



Ortaöğretim ara sınıflarından ayrılanlar ise;



Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not

döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği getirecek.