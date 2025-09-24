AÖL kayıt takvimi 2025: Açık lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt başvuru sürecinde zaman daralıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 yılı 1. dönemi için yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini duyurmuştu. İlk kez açık liseye kayıt olacaklar il ve ilçe halk eğitim merkezlerine müracaat ediyor. Yeni kayıt ücretini ödeyen ve belgelerle beraber başvuruda bulunan adayların işlemleri gerçekleşebiliyor. Henüz AÖL kaydı olmayanlar ise son başvuru tarihlerini araştırıyor.

MEB açık lise yeni kayıt işlemleri tamamlandığında, sistemde öğrencilik durumu ''aktif'' olanlar ders seçim işlemi yapabiliyor. Adaylar kayıt esnasında 400 TL ücret ödemesi yapmak durumunda. Ödemeler odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden ya da Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabiliyor. Peki, AÖL kayıt tarihleri ne zaman?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıtları 3 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezlerine başvurarak yapılıyor.

Kayıt için gerekli belgeler, mezun olunan kademeye veya mezuniyet durumuna göre farklılık gösteriyor. İlkoöğretim ve ortaokul mezuniyeti olan öğrencilerden talep edilen belgeler şöyle:

Açık Öğretim Lisesine yeni kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
Bir biyometrik fotoğraf,
İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı.

Ortaöğretim ara sınıflarından ayrılanlar ise;

Açık Öğretim Lisesine yeni kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
Bir biyometrik fotoğraf,
Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not
döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği getirecek.

AÇIK LİSELERE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul/ imam hatip ortaokulundan mezun olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Açık öğretim kurumları dışındaki örgün eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ilgili
mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça açık öğretim liselerine geçişlerine izin verilenler,

ç) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

d) Rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu
raporuyla açık öğretim liselerine yönlendirilerek il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından
yerleştirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olanlardan, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki
şartlardan birini taşıyanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerindeki durumlardan birine
denkliğini yaptırmış olanlar,

f) (a), (b),(c), (ç) ve (d) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan yabancı uyruklular,

g) Yükseköğretim kurumunda öğrenim gören, ayrılan veya mezun olanlar,

ğ) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre örgün
ortaöğretim kurumlarından Açık Öğretim Liselerine geçişine izin verilen öğrenciler.

