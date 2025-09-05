AÖL kayıt yenileme adımları: Açık lise 1. dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt yenilemeleri sınav katılım ücretini ödeyen öğrencilerin otomatik yapılıyor. Ardından ders seçimleri resmi internet adresindeki tarih aralığında gerçekleşiyor. Kayıt yenileme işlemi tamamlanmayan adaylar AÖL sınavlarına katılamaz. Açık lise kayıt yenileme tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt yenileme ve kayıt süreci başladı. Bu aşamada öğrenciler kayıt yenileme ücreti olan 400 TL'yi kılavuza belirtilen şekilde, verilen hesaba ödemelidir. Ödemesi alınan öğrenci 5 Eylül'den itibaren ders seçimini yapabiliyor. Ders seçimleri aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.as adresi veya e-Devlet'ten tamamlanabilir.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt yenilemeleri 3-26 Eylül tarihleri arasında alınacak.

AÖL KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Öğrencilerin kayıt yenileme basamakları:

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden veya T.C. Ziraat Bankası, Vakıf Bankası ve Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 23.59'a kadar yatıracak.

Kayıt yenileme ücreti ardından öğrenciler, ders seçimlerini https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden veya e-devlet ekranından tamamlayacaklar.

Ders seçimini verilen sürede yapmayan öğrencilerin ders seçimleri, sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren AÖL öğrencileri 20-21 Aralık'taki sınavlar için 15 Aralık'ta sınav giirş belgelerini edinebilecek.

