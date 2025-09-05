AÖL kayıt yenileme adımları: Açık lise 1. dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Öğrencilerin kayıt yenileme basamakları:



MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden veya T.C. Ziraat Bankası, Vakıf Bankası ve Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 23.59'a kadar yatıracak.



Kayıt yenileme ücreti ardından öğrenciler, ders seçimlerini https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden veya e-devlet ekranından tamamlayacaklar.



Ders seçimini verilen sürede yapmayan öğrencilerin ders seçimleri, sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.