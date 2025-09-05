AÖL kayıt yenileme adımları: Açık lise 1. dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt yenilemeleri sınav katılım ücretini ödeyen öğrencilerin otomatik yapılıyor. Ardından ders seçimleri resmi internet adresindeki tarih aralığında gerçekleşiyor. Kayıt yenileme işlemi tamamlanmayan adaylar AÖL sınavlarına katılamaz. Açık lise kayıt yenileme tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt yenileme ve kayıt süreci başladı. Bu aşamada öğrenciler kayıt yenileme ücreti olan 400 TL'yi kılavuza belirtilen şekilde, verilen hesaba ödemelidir. Ödemesi alınan öğrenci 5 Eylül'den itibaren ders seçimini yapabiliyor. Ders seçimleri aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.as adresi veya e-Devlet'ten tamamlanabilir.